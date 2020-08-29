Son dakika haberi: Ağrı'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü
Bir son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
29.08.2020 01:11 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:15
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt istikametinden gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Ağrı-İran kara yolu Suluçem köyü yol ayrımında, karşıya geçmeye çalışan Mehmet Kalkman'a (69) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kalkman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalkman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA