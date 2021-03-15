Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
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Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü

15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:12
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü

Son dakika haberine göre Ağrı'da karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk yaptıkları ters kardan adam ile hem eğlendi hem güldürdü.

Ağrı'da karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk yaptıkları ters kardan adam ile hem eğlendi hem güldürdü.

Kış mevsiminin en uzun ve sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk bir araya gelerek uzun uğraşlar sonucunda ters duran kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama atkı, eldiven ve bot giydirmeyi de unutmayan çocuklar yaptıkları kardan ile fotoğraf çektirip doyasıya eğlendi. - AĞRI

Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü
Son dakika haberi... Ağrı'da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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