Son dakika haber | Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama

08.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:16
Son dakika haber | Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da önceki gün terör olaylarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Ağrı'da önceki gün terör olaylarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde gerçekleştirilen soruşturma neticesinde önceki yıllarda terör suçlarına karıştığı tespit edilen 8 kişi önceki gece gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'inin daha önce Ağrı merkezde canlı kalkan eylemi, örgüt üyesi cenazesine ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları, diğer 3 kişinin ise Patnos ilçesinde 6 yıl önce Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında taşlı, molotoflu saldırılara katıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan 8 zanlı Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Atilla Ö.'nün de bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Samatta Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:13:38. #1.14#
title