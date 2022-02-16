Son dakika haberi | Ağrı'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ağrı'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Ağrı'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında adli işlem yapılıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari olan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Patnos ilçesinde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan bir zanlı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Gözaltı, Terör, Ağrı, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title