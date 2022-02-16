Son dakika haberi | Ağrı'da terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında adli işlem yapılıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari olan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Patnos ilçesinde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan bir zanlı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.