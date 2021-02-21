Son dakika haberi | Ağrı'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Ağrı'da, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden 13 zanlının ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gelen ihbar ve şikayetler üzerine Ağrı merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda senet ve silah ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez