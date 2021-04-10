Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI
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Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AĞRI'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

AĞRI'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eski Van Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.K. ile aralarında alacak verecek meselesi olan akrabaları B.B., S.B ile M.B arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 4 kişi tarafından darp edilen A.K.'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunlar, B.B, S.B, M.B. ile olay sırasında yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Kavgada yaralanan A.K, B.B., S.B, M.B ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi aldı. A.K., gözaltına alındı.

Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI
Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI
Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI
Son dakika haberi! AĞRI'DA SİLAHLI KAVGA 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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