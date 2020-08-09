Son dakika haberi: Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
09.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:07
Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Akyele köyünde yaşayan Aşut ve Taştan aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gökhan Aşut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan diğer 6 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA