Son dakika haberi: Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberi: Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

24.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:18
Son dakika haberi: Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberi: Ağrı'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı 5 aylık çalışmalar neticesinde Patnos, Niğde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 18 şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kişi kendiliğinden teslim olurken firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile alakalı olarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 2 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltındaki diğer 14 şahıs Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Konuyla alakalı 3 şahıs ise tutuklandı.

Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK Terör Örgütüne ait örgütsel dokümanlar, silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. - AĞRI

Son dakika haberi: Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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