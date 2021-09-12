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Son dakika haberi: Ağrı'da çocuklara namazı sevdirmek için etkinlik düzenlendi

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ağrı'da çocuklara namazı sevdirmek için etkinlik düzenlendi

Son dakika haber: Ağrı'da gençlerin namaza olan ilgisini artırmak amacıyla, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından çocuklara yönelik namaz kılma etkinliği düzenlendi.

Ağrı'da gençlerin namaza olan ilgisini artırmak amacıyla, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından çocuklara yönelik namaz kılma etkinliği düzenlendi.

Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an Nesli Platformu'nun kent merkezindeki Millet Bahçesinde düzenlediği etkinlikte çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe uygulanarak, maskelerini takıp namaz kıldı.

"Hayat namazla güzeldir" sloganıyla yaklaşık 200 çocuğun katıldığı etkinlikte, minikler ellerinde taşıdıkları ' Namaz müminin miracıdır', 'Namaz cennetin anahtarıdır' şeklinde dövizlerle alana geldi.

Aralarında yaklaşık birer metre boşluk bırakarak saf tutan miniklere, vakıf gönüllülerinden Suat Çelik, "İslam'da Namazın Önemi" konulu seminer verdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilcisi Arif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır salgın nedeniyle bazı programları ertelediklerini anımsattı.

Normalleşme süreciyle etkinliklere yeniden başladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Genç çocuklarımızı Kur'an ve namaz eğitimlerine alıp beraberce yaz tatili süresince bir çalışma gerçekleştirdik. Okullarında eğitime başlamasıyla bugün açık alanda namaz etkinliği düzenlemiş olduk. Namaz dediğimiz zaman aslında çocuklarımıza namaz eğitimi verirsek yani o namazın anlamını önemini anlarlarsa çocuklar Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda nesillerimizin ifsad olmasının önüne geçeriz. Ayrıca namaz kötülüklerden insanı alıkoyan bir ibadettir. İnşallah bu yaştaki çocuklarımıza namaz kılmayı sevdirirsek, hayırlı bir gençlik yetiştirmiş olacağız."

Namaz etkinliğinin ardından alandaki çocuklara vakıf üyelerince çeşitli ikramlar yapıldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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