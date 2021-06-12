Son dakika haberi: Ağrı'da bir terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bir terörist çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bir terörist çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

İlçenin kırsal kesimine giden jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemek için kendisine "dur" ihtarında bulundu.

Terörist olduğu anlaşılan bu kişinin güvenlik güçlerine el bombası atarak kaçmaya çalışması üzerine çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Jandarmanın bölgedeki operasyonu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez