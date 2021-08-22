AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ
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AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sebze-meyve yüklü TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sebze-meyve yüklü TIR ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi Somkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Selahattin Ataş yönetimindeki 04 AAG 318 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR ile Abdurrahman Kıno'nun kullandığı 04 AZ 910 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Akaryakıt tankerinin sürücü bölümünün hurdaya döndüğü kazada itfaiye ve 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Selahattin Ataş, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan sebze ve meyve dolu koliler görevliler tarafından temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü. Akaryakıt tankeri sürücüsü Abdurrahman Kıno'nun gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ
AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ
AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ
AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ
AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AĞRI'DA AKARYAKIT TANKERİ TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ - Haberler
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