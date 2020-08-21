Son dakika haberi... Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA