Son dakika haberi | Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi | Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
21.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:59

3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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