Son dakika haberi! AĞRI Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi

Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebudak köyünde doğum sancıları başlayan Gülbahar Demirtaş (26), kar nedeniyle yolun kapanması üzerine hastaneye götürülemedi. Yakınlarının haber verilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans helikopter ile köyün yakınından alınan Demirtaş, kaldırıldığı hastanede erkek bebek dünyaya getirdi.

Ağrı ile Van sınırında bulunan Diyadin ilçesine bağlı 2600 rakımlı Dedebulak köyünün yolları her iki istikamette de kapandı. Bugün saat 08.30 sularında doğum sancıları başlayan 2 çocuk annesi Gülbahar Demirtaş'ın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter, hamile kadın için havalandı. Köyün yakınında uygun alana inen helikoptere alınan Demirtaş, saat 10.20 sularında Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hemen doğumhaneye alınan Demirtaş, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Erkek bebeğe, aile tarafından Fırat ismi verildi.

Genel durumları iyi olan ve takipleri devam eden anne ile Fırat bebeğin 2 gün sonra taburcu edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı