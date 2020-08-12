Son dakika haberi! Ağlatan ölüm: Çığlıklara koştular ama kurtaramadılar
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Son dakika haberi! Ağlatan ölüm: Çığlıklara koştular ama kurtaramadılar

Son dakika haberleri... Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü.

12.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:01

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Özdemir 20 ABJ 311 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü. Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobil içinde başka kişilerin olması ihtimaline karşı itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çevrede araştırma yapması sonucu sürücünün tek olduğu öğrenildi.

"ADAM İÇİNDE BAĞIRIYORDU" O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, "Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. 'Neden yardım etmiyorsunuz' dedim. Onlar da, "Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz" dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti" dedi.

GÖRGÜ TANIĞI AĞLADI Aracın kaza yaptığını ve yandığını gören ve yardıma koşan bir görgü tanığı alevler sebebiyle yanaşamadı. Otomobil içinde yanarak can veren sürücüye yardım edemeyen ve o anları kayda alan bir görgü tanığının ağlaması ise yürekleri dağladı. Görüntüde 'Adam yanıyor' diye ağlamaları kayıtlara yansıması yürekleri sızlattı.

Öte yandan, olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi ve incelemelerde bulunmasının ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)

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Son dakika haberi! Ağlatan ölüm: Çığlıklara koştular ama kurtaramadılar

Kaynak: İHA

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