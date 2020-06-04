Son dakika haberi: AGİTPA Türk Grubu Başkanı Avcı, AGİTPA İpek Yolu Destek Grubu web seminerine katıldı
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Son dakika haberi: AGİTPA Türk Grubu Başkanı Avcı, AGİTPA İpek Yolu Destek Grubu web seminerine katıldı

Son dakika haberlerine göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Covid Sonrası Dünya Ekonomisinin Yeniden Başlatılması için Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Arttırılması: AGİTPA'nın...

Son dakika haberi: AGİTPA Türk Grubu Başkanı Avcı, AGİTPA İpek Yolu Destek Grubu web seminerine katıldı
04.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:18

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Covid Sonrası Dünya Ekonomisinin Yeniden Başlatılması için Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Arttırılması: AGİTPA'nın Rolü" konulu AGİTPA İpek Yolu Destek Grubu web seminerine katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Modern İpek Yolu olarak anılan "orta koridor"un önemine değinerek, bir sonraki İpek Yolu Destek Grubu (İYDG) Toplantısı'nın TBMM'nin ev sahipliğinde Nisan 2021'de yapılacağını hatırlattı.

Avcı, İpek Yolu Destek Grubu Toplantısı'nda İpek Yolu'nda Türkiye'nin yer aldığı orta koridorun ulaşım, enerji ve kültürel boyutunu üst düzey uzmanlar, iş adamları ve değerli parlamenterlerin katkılarıyla tartışacaklarını ve Türkiye'nin bu koridorda önemli yatırımları bulunduğunu ifade etti.

Avcı, AGİTPA İpek Yolu Grubu İş Forumu'nu da 4. Uluslararası Konferans çerçevesinde Nisan 2021'de İstanbul'da düzenleyeceklerini, söz konusu forumda, İpek Yolu Grubu üye ülkelerinden iş adamlarının katılımıyla Modern İpek Yolu'nda ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı teşvik etmek için iyi uygulamaları, tecrübeleri ve gelecek yatırımları ele alacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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