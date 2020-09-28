Son dakika haberi | AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı
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Son dakika haberi | AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

28.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 01:00
Son dakika haberi | AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

Son dakika haberi: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkati çekerek, daha fazla insan kaybı yaşanmadan tarafların bir an önce...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkati çekerek, daha fazla insan kaybı yaşanmadan tarafların bir an önce ateşkese dönmeleri çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı Rama'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Rama, Dağlık Karabağ bölgesinde iki ülke arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle yaşanan sivil kayıplarındaki artışa dikkati çekerek, "Bu çatışma nedeniyle daha fazla insan kaybı yaşanmadan ilgili tarafları bir an önce ateşkese dönmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması için sarf edilecek her türlü çabayı sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Rama, iki ülke arasındaki çatışmanın yegane çözümünün barışçıl müzakereler olduğunu vurguladı. Rama ayrıca, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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