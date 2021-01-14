Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.
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Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

14.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:47
Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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