Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.