Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.
12.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:29
Son dakika haberler... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul