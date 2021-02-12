Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Son dakika haberler... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.