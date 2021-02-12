Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.
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Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

12.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:29
Son dakika haberi... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Son dakika haberler... Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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