Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Son dakika gündem haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.