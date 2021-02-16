Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.
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Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

16.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:38
Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Son dakika gündem haberi: Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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