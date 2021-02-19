Son dakika haberi: Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.
19.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:03
Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü