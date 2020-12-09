Son dakika haberi | Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi | Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

09.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:03
Son dakika haberi | Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerce kurtarıldı.

Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından uçurulan bir güvercin İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta mahsur kaldı.

Vatandaşların 2 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayan kuş için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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