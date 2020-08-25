Son dakika haberi! Ağaçta ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi: Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
25.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:28
Van'ın Özalp ilçesinde, ağaçta ayağı ipe dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan ağacın tepesinde ayağı ipe dolanan kargayı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.
Karga, ekiplerce yeniden doğaya salındı.
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Kaynak: AA