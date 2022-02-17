Son dakika haberi | Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir ağacın dalında asılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacında ayağına dolanan iple dallarda takılı kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılarak doğaya salındı. Ağaçta ayaklarına dolanan ipten kurtulmaya çalışan kargayı fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile yükselerek kargayı takıldığı ağacın dalından sağ olarak kurtardı. Ağaçtan indirilen karga ayaklarında ki iplerden arındırılması sonucu tekrardan serbest bırakıldı.

Etrafta itfaiye personellerinin çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise ekiplerin duyarlı davranışlarını takdir ettiler. - ERZİNCAN