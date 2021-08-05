Son dakika haberi... Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
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Son dakika haberi... Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu

Son dakika haberi... Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, küle dönen ormanlık alanda ağaç kovuğuna giren kaplumbağa, mucize eseri yara almadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, küle dönen ormanlık alanda ağaç kovuğuna giren kaplumbağa, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından fark ettikleri kamplumbağayı çıkarıp, su içirdi. Yapılan kontrolde yangından etkilenmediği belirlenen kaplumbağa, güvenli bölgeye götürülerek, doğaya bırakıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken, devam eden yangınları söndürme çalışmaları da sürdürülüyor. Yerleşim yerlerini ve insan canını tehdit eden yangınlar, ormanlarda yaşayan binlerce hayvanı da olumsuz etkiledi. Manavgat'ta alevler arasında kalan kaplumbağa, ağaç kovuğuna girerek, yara almadan kurtuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi. Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp, doğaya bıraktı.


Son dakika haberi... Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
Son dakika haberi... Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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