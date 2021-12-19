Son dakika haberi... Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 yıl önce babası Rifat Özcan'ın (70) gömülerek öldürülmesinin ardından hukuk mücadelesi başlatan ve babasının katilini dedektif gibi iz sürerek yakalatan Veteriner Hekim Aydın Özcan (49), kansere yenik düştü. Özcan'ın cenazesinde, ölmeden önce yazdığı mektubunu vasiyeti üzerine kız kardeşi Dr.Hatice ÖzKayran okudu.

Nazilli ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli 2 çocuk babası Rifat Özcan'ın 20 Ekim 2017 yılında evine dönmemesi üzerine oğlu Aydın Özcan (49), arama çalışması başlattı. Özcan, babasına ait 09 RF 574 plakalı motosikleti, babasının askerlik arkadaşı olan ve tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldır husumetli oldukları Kazım Tekeli'ye ait tarlanın yakınında buldu. Tarlada bir tümsek olduğunu fark eden Aydın Özcan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tarlada bulunan tümseğin olduğu yerde yapılan kazıda, Rifat Özcan'ın başına bir cisim ile vurularak öldürülmüş cesedi bulundu.

Aydın Özcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bereketli Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

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