Son dakika haberi! Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberi! Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü

09.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:09
Son dakika haberi! Ağabeyini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Canik ilçesinde Arslan K. (40), tartıştığı ağabeyi Cemal K.'yi (42), sırtından bıçaklayarak öldürdü.

SAMSUN'un Canik ilçesinde Arslan K. (40), tartıştığı ağabeyi Cemal K.'yi (42), sırtından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Arslan K., adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

Olay, gece saatlerinde Canik ilçesi Gürgenyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde alkol aldıkları öne sürülen Arslan ile ağabeyi Cemal K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kavga sırasında Arslan K., ağabeyi Cemal K.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Cemal K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, şüpheli Arslan K.'yi gözaltına aldı. Arslan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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