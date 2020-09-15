Son dakika haberi: Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken damdan düşerek yaralandı Son dakika haberleri... Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken damdan düşerek yaralandıAdana'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı damda düşerek yaralandı.

Ağabeyini bıçakladı, polisten kaçarken damdan düşerek yaralandı

Adana'da kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten kaçmak için çıktığı damda düşerek yaralandı.

Gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 Sokak'taki evinde kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., hayati tehlike kaydıyla tedaviye alındı. Mehmet B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Korkut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen polisleri gören Mehmet B., evin damına çıkarak, kaçmak istedi. Dengesini kaybedip, damdan başka bir evin damına düşen Mehmet B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

'BENİ MEŞHUR ETTİNİZ'

Sağlık ekibi tarafından sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meşhur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" diyerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA