Son dakika haberi! Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi! Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi! Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir binanın balkon tentesindeki ağa takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir binanın balkon tentesindeki ağa takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Demetevler Mahallesi'nde bir apartmanın balkon tentesindeki ağa güvercin takıldı. Çırpınan güvercini gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvercinin takıldığı balkondaki daire sakinlerinin evde olmaması üzerine itfaiye erleri, bir alt kattaki evin balkonundan güvercini kurtarmak için harekete geçti. O anları cep telefonu ile kayda alan mahalle sakinleri ekipleri yönlendirirken, kapıldıkları heyecan video kaydına yansıdı. Güvercini dolandığı iplerden kurtaran itfaiye eri, günlerdir uçamayan güvercini gökyüzüne saldı. - DÜZCE

Son dakika haberi! Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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