Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
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Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

28.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:02

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Kaplan idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Murat Kaplan yaralandı.

Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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