Son dakika haberi... Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberi: Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 39 liradan satıldı.
01.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:41
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|39,00
|39,00
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,37
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Kaynak: AA