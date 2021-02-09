Son dakika haberi: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

09.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50
Son dakika haberi: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen il merkezinde 4, Manisa ve Hatay'da 1'er kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afyonkarahisar'da F.Y. ile M.E'yi, Manisa'da M.A.B'yi ve Hatay'da A.S'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'daki adreslerinde bulunamayan H.İ.Ç. ile S.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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