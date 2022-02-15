Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifre edilmesine yönelik 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize'deki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bazılarının ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerin, öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında oldukları öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Karahisar, Polis, Güncel, Haberler

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