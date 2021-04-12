Son dakika haberi... Afyonkarahisar merkezli FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar merkezli FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Afyonkarahisar merkezli FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar ve Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukatlar yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukatlar yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2011 ile 2014 yıllarında FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"nda görev yürüten mahrem imamların telefon hatlarının HTS analizlerinde tespit edilen Afyonkarahisar ve Denizli'deki 5 avukat, 2 avukat eşi ile ev hanımı 2 mahrem imamın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.K, M.K, S.A, H.Ç, N.M, N.U, F.D, P.I Afyonkarahisar'da, F.B. ise Denizli'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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