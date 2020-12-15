Son dakika haberi... Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz'den duyarlı 5 bekçiye hediye
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz'den duyarlı 5 bekçiye hediye

15.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:54
Son dakika haberi... Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz'den duyarlı 5 bekçiye hediye

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, kentte gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangında duyarlı hareket eden 5 çarşı ve mahalle bekçisine hediye verdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, kentte gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangında duyarlı hareket eden 5 çarşı ve mahalle bekçisine hediye verdi.

Temiz, 11 Aralık'ta Basın Caddesi üzerinde bir binanın çatısının yandığını görerek durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildiren ve kısa sürede müdahale edilmesinde duyarlı davranış gösteren 5 çarşı ve mahalle bekçisini makamında kabul etti.

Bekçileri dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Temiz, hediye takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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