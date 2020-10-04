Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti

04.10.2020 23:00 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:03

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Kazım Melih Köken (56), Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Kazım Melih Köken (56), Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Afyon kara yolunda giden Oda Başkanı Köken (56) yönetimindeki 03 BG 033 plakalı motosiklet, Halıyazı mevkisinde savruldu. Köken'e, aynı yönde giden F.B. yönetimindeki 06 BU 6278 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Köken'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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