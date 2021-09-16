Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. (48) ve G.A. (40), çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Olay

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurmuş, otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 122,56 gram madde ele geçirilmişti. Şüpheliler A.T. (48) ve G.A. (40) gözaltına alınmıştı.