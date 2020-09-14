Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki silahlı kavga
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki silahlı kavga

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı Isparta'da yakalandı.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'daki silahlı kavga
14.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:46

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı Isparta'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Stadyum Mahallesi Tarla Sokağı'nda yapımı devam eden inşaatın yanı başındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ile bir ailenin üyeleri arasında çıkan tartışmada Özkan T'yi öldüren zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından saklandığı yerden operasyonla yakalandı.

Zanlının saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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