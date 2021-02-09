Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bolvadin ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapan ve kaçak silahları piyasaya sürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli K.D'nin adresi ile iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 12 kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 6 tabanca sürgüsü ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun ele geçirildi.

Gözaltına alına K.D, hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz