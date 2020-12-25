Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'in Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özburun beldesinde ikamet eden M.K. ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay