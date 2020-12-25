Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
25.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:52
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'in Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'in Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özburun beldesinde ikamet eden M.K. ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay