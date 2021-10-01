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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda durdurulan bir otobüste 706 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan İran uyruklu M.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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