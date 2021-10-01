Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda durdurulan bir otobüste 706 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan İran uyruklu M.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri