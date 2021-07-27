Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 10 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, bandrolsuz 3 bin 700 doldurulmuş makaron, 1400 boş makaron ve bir miktar tütün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri ve araç sahibi N.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliye, "5607 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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