Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:40
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.

Operasyonda adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, yeşil reçeteyle satışı yapılan 439 hap, 103 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira para ele geçirildi.

Ekipler, H.E, O.E, M.K, K.K. ile B.S'yi "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından gözaltına aldı.

Öte yandan, B.S'nin 7 ayrı suçtan hakkında arama kararları olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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