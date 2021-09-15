Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda eroin ve hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda eroin ve hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Ahmet H'nin Başmakçı ilçesinde bulunan evinde arama yaptı.

Aramada, 2,05 gram eroin, 1,48 gram hint keneviri tohumu, 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Ahmet H'yi gözaltına aldı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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