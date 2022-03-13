Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Yerel
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında saat 13.00'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MTF 90 plakalı aracın sürücüsü Mahmut S. (62), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de araç sürücüsü Mahmut S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde bulunan Y.S. ise kazada hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Yerel

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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