Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da, tırın traktöre çarptığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Afyonkarahisar'da, tırın traktöre çarptığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Afyonkarahisar - Konya kara yolu Sülümenli kavşağında, 20 Aralık'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmek isteyen traktöre çarpmıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, kavşağa girmeye çalışan traktöre, tırın çarpması yer alıyor.