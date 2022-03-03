Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu - Haberler

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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 2 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, alacaklı kısmı ve miktarı boş bırakılmış senetler ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından 2 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, alacaklı kısmı ve miktarı boş bırakılmış senetler ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mali suçların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Kent merkezine bağlı Kışlacık köyünde 2 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada; 4 adet alacaklı kısmı ve miktar kısmı boş olan senet, 1 adet el yazısı ile yazılmış ödeme planı şeklinde olan evrak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL ele geçirildi. İ.Ç. ve Ö.A. isimli şüpheliler tefecilik, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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