Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika güncel haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahterevallide sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:56
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahterevallide sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kevser Mahallesi'nde oyun parkında bulunan tahterevallideki demir parçanın içine giren kedinin sesini duyan Ahmet Albayrak, yavruyu çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, tahterevallinin demirini keserek kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, sahiplenmek isteyen Ahmet Albayrak'a teslim edildi.
Albayrak, "Nasip olursa artık bu kedi yavrusunu evimizde bakarak büyüteceğiz." dedi.
Kaynak: AA