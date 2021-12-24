Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'taki 2 katlı binada oturan Yaşar, Zeliha ve Galip Ünlü, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin camlarını kırarak giren ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar, Zeliha ve Galip Ünlü'yü baygın vaziyette buldu.

Ekipler, evin salonundaki sobayı balkona çıkardı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan aile fertleri tedavi altına alındı.

Komşulardan Mehmet Çiçek, gazetecilere, mahalledeki elektrik panosundaki arıza nedeniyle belirli bir süre doğal gaz kullanamayan ailenin evinde ısınmak için soba yaktığını söyledi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile fertlerinin evden baygın halde çıkarıldığını dile getiren Çiçek şöyle konuştu:

"Ekipler evin camlarını kırarak girdi. Kendileri bizim komşularımız. Ambulansları ben çağırdım. Hastaneye kaldırıldılar. İnşallah sağlık durumları iyi olur, Rabb'im şifalarını verir. Üzgünüz, inşallah sağlıklı bir şekilde evlerine dönerler."

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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