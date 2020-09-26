Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesince, sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada Şuhut ilçesinde şüpheli görülen bir iş yerinde arama yapıldı.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, 49 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 600 doldurulmuş makaron, 94 gümrük kaçağı puro, 10 kilo 160 gram gümrük kaçağı çay ile 417 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Operasyonda, H.Ç, B.T, F.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz